25 عاما على اعتلاء الملك محمد السادس العرش في المغرب

كتب عبد الوهاب الجندى

تحتفل المملكة المغربية الثلاثاء بذكرى مرور عشرين عاما على تولي الملك محمد السادس عرش بلاده، إثر وفاة والده الراحل الملك الحسن الثاني، الذي عُهد إليه، من قِبل إخوانه ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والاسلامية، برئاسة اللجنة، بعد تأسيسها تقديرا لشخصه.



وفي مثل هذا اليوم منذ 25 عاما، اعتلى الملك محمد السادس العرش خلفا لوالده الراحل الملك الحسن الثاني. وفي أول خطاب له، في العام 1999، تحدث الملك الشاب، البالغ من العمر حينها 35 عاما والذي أطلق عليه اسم "ملك الفقراء"، عن "المعضلات الرئيسية في المغرب" مشيرا إلى البطالة والفقر والفوارق الاجتماعية، فجسد بجدارة تطلعات وآمال فئات واسعة من المغاربة.

من هو الملك محمد السادس

ولد الملك محمد السادس، في يوم 21 أغسطس 1963 بالرباط. وهو الملك الثالث والعشرون للدولة العلوية ، التي تولت عرش المملكة المغربية منذ منتصف القرن السابع عشر الميلادي.

وأدخله والده في سن الرابعة، إلى الكتاب القرآني الملحق بالقصر الملكي، وأنهى الدراسة في السلكين الابتدائي والثانوي بالمعهد المولوي، وحصل على الباكالوريا، في شهر يونيو 1981.

واصل الدراسات العليا في الحقوق بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط، حيث نال في سنة 1985، الإجازة في موضوع "الاتحاد العربي الإفريقي واستراتيجية المملكة في مجال العلاقات الدولية".

في 30 يوليو 1999، أدى الملك محمد السادس، رسميا صلاة الجمعة، وألقى أول خطاب للعرش، وقد اعتمد هذا التاريخ رسميا للاحتفال بعيد العرش، وتقلد مهمة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.