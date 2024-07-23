وكيل تعليم دمياط يعقد حوارا مجتمعيا لعرض رؤية تطوير العملية التعليمية

دمياط معتز الشربينى

عقد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اجتماعا موسعا، اليوم الثلاثاء، بدعوة من مجلس أمناء التربية والتعليم بالمحافظة، بحضور عدد من مراسلي الصحف والمواقع الإلكترونية ومديرى الإدارات التعليمية، وذلك لبحث متطلبات المجتمع المدنى وخطة المديرية فى تطوير التعليم خلال العام المقبل، واستعداد تعليم دمياط للعام الدراسى الجديد، وتضمن اللقاء رؤية المديرية فى التغلب على الكثافة الطلابية وتحديد ملامح التحويلات فى ضوء الكثافة الطلابية بكل مدرسة بحث يتراوح طلاب الفصل ما بين 42 :44 طالبا فى الفصل الواحد.

وشدد رمضان على إلغاء العمل بنظام الفترات المسائية فى مدارس دمياط، وأكد ضرورة دراسة الموارد المادية والبشرية وتحقيق الانضباط بالمدارس وتنمية مهارات الكتابة والقراءة للطلاب وممارسة الأنشطة على الطبيعة.

وأضاف رمضان، أن العام القادم يشهد رؤية جديدة فى نظام مجموعات التقوية، وأشار إلى أن المديرية تبحث سبل تطوير التعليم الفنى بما يعزز قيمة خريج مدارس التعليم الفنى بما يتناسب مع سوق العمل، وكذلك بحث فتح فصول جديدة فى أقسام الثروة السمكية، وماكينات cnc، تسويق الأثاث الدمياطى.

وأكد رمضان، أن المديرية تولى اهتماما بمتابعة صيانة المدارس فى جانب الصيانة البسيطة، وكلف بتوزيع طلاب خدمات المرحلة الثانوية على أكثر من مدرسة منعا لتكدس الطلاب فى مدرسة واحدة بكل إدارة تعليمية.

وأكد وكيل تعليم دمياط، حرص الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط على النهوض بالعملية التعليمية وناقش جوانب التعليم المختلفة، وركز على تعزيز قيمة التعليم الفنى بما يتناسب مع سوق العمل وآليات السوق.