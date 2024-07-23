وزير الصحة يصدر عدة قرارات مهمة بقطاع الصيدلة.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عدة قرارات من شأنها ضخ دماء جديدة في مختلف قطاعات الوزارة، وتفعيل دور الشباب وتمكينهم، بعد الانتهاء من بناء قدراتهم الإدارية خلال الفترة الماضية، بما ينعكس على انضباط العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

قرر الدكتور خالد عبدالغفار، ندب الصيدلانية نهاد محمد فريد عبدالغني، لتسيير أعمال الإدارة العامة لشئون المستشفيات بقطاع الطب العلاجي، كما قرر الوزير ندب الدكتور عبدالمقصود محمد عبدالمقصود، بتسيير أعمال الإدارة المركزية للموارد البشرية.

كما أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قرارا بندب الصيدلانية هند محمد عاشور أحمد، بتسيير أعمال الإدارة العامة للشئون الصيدلية بقطاع الطب العلاجى.

جدير بالذكر أن اختيار الصيدلانية نهاد محمد فريد عبدالغني، جاء نتاج الجولات الميدانية المتواصلة التي يجريها نواب وزير الصحة والسكان، حيث تم رصد أدائها المتميز في محل عملها، وبعد العرض على الدكتور خالد عبدالغفار، قرر تكليفها بتسيير أعمال الإدارة العامة لشئون المستشفيات بقطاع الطب العلاجي، لتحقيق أكبر استفادة للمريض المصري، وانطلاقا من الاعتماد على المتميزين من الفئات الشابة وضخ الدماء الجديدة، في مختلف قطاعات الوزارة.