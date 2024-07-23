اليوم السابع
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وزير الصحة: نسعى لتأهيل العنصر البشرى بشكل مرضى ويتيح التفرغ للعمل الإنسانى

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 07:30 م
وزير الصحة: نسعى لتأهيل العنصر البشرى بشكل مرضى ويتيح التفرغ للعمل الإنسانى الدكتور خالد عبد الغفار
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الوزارة تستهدف أن يكون العنصر البشرى مؤهلًا ومرضيًا ويعمل بشكل يتيح له يتفرغ للعمل الإنسانى الضخم الذى يقوم به، مستطردًا: "وإلا سنكون مقصرين".

وأضاف «عبدالغفار»، خلال حوار خاص ببرنامج «كلام فى السياسة»، مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مشكلة الأطباء موجودة في أي مكان بالعالم وخاصة بعد جائحة كورونا، ففى إنجلترا، هناك نقص شديد فى الفريق الطبى.

وتابع : "مشكلة الأطباء أمر مؤرق، لأنه من الممكن أن يكون لديك أفضل خدمات صحية ممكن من خلال الإمكانيات الإنشائية والتجهيزات، ولكن العنصر البشري فعّال وأساسي بصرف النظر عن البنية التحتية".







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