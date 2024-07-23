وزير الصحة مشيدًا بمسلسل "بالطو": دفعني لأراجع منظومة التكليف بأكملها

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إنه شاهد مسلسل "بالطو"، مردفا: "قابلت بطل العمل والمخرج والمنتج، تعلمت منه، عندما تكون الدراما محترمة وجميلة ولها رسالة جعلتني أراجع منظومة التكليف بأكملها".

وأضاف خلال حوار خاص ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المسلسل يجسد 100% من الواقع، متابعا: "مسلسل عبقري، بعيدا عن الحبكة الدرامية، أنا معني بالجزء الخاص بتكليف طالب متخرج من كلية الطب لأماكن بعيدة عنه لا يعرف أي شيء عنها".



وتابع: "بدأنا في تنظيم كورسات تدريبية لكل الخريجين قبل تكليفهم في كل ما سيقابلهم ويرونه، وراجعنا بداية من الحصول على جواب التكليف وإجراءاتها، وما يتم الآن في إجراءات التكليف هو ما كان يحدث لشخص تخرج منذ 50 عاما، وهذا ما سنغيره بشكل كبير، وهذه المسلسلات التي لها معنى يكون لها تأثير كبير ونتعلم منعا ونحسن من أدائنا منها".



من ناحية أخرى قال الدكتور خالد عبد الغفار، إن الزيادة السكانية قضية وطن، وإذا استطاعت مصر أن تتغلب على القضية السكانية، فإنها ستصبح في مكانة أفضل.



وواصل: "الاقتصاد المصري من الاقتصادات الناشئة والواعدة، وهو ما يعرف به في كل المحافل الدولية، بصرف النظر عن الأزمات التي مرت بها الدولة المصرية".

وتابع وزير الصحة والسكان: "الاقتصاد المصري يتعافى ويصنف بأنه اقتصاد ناشئ وواعي، ولنا أن نتخيل أن مما ننفقه في المدارس والجامعات والمستشفيات والدعم وكل ما تحتاج إليه الزيادة السكانية تحول إلى جودة الحياة ورفاهية المواطن".



واستطرد: "الزيادة السكانية للدولة المصرية جعلتها تفوق ألمانيا إيطاليا بـ3 أضعاف، فالزيادة السكانية هناك في نحو 70 سنة 11 مليون مواطن، بينما الزيادة السكانية في مصر بلغت 80 مليونا أو 85 مليونا في نفس الفترة الزمنية".



ومن ناحية أخرى، قال الدكتور خالد عبد الغفار، إن إنتاج الأدوية في مصر يحتاج إلى مواد خام ومدخلات إنتاج، وكل الشركات المصرية التي تشتري مستلزمات الإنتاج لديها القدرة على الشراء 3 مرات فقط سنويًا، وفي كل مرة تقوم بالتخزين لمدة 4 أشهر.



وذكر أن التخزين يكون على مدار 3 أشهر في مخازن الشركة المنتجة للأدوية، وشهر على ماكينات التصنيع "خط الإنتاج"، وبعد ذلك تقوم الشركات المتخصصة بالتوزيع بأخذ المنتج النهائي وتخزينه ومن ثم تقوم بتوزيعه على الصيدليات.



وتابع: "أزمة الأدوية نتجت عن أن الشركات بدأت في استهلاك المخزون وذلك بسبب أن فتح الاعتمادات من البنك المركزي لم يكن بالقدر الكافي للشركات بالعمل على التخزين لمدة 4 أشهر، وبدأت عدد الشهور تقل في التخزين ومن ثم قل خط الإنتاج وبالتالي قلت الأدوية لدى التوزيع والصيدليات".