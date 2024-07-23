وزير الصحة: لا توجد محافظة فى مصر إلا وبها أكثر من مستشفيين

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن هناك 1219 مشروع من 2014 حتى 2024 وصلت تكلفتهم إلى 177 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هذه المشروعات ما بين تطوير المستشفيات وإعادة هيكلة أو إنشاء مستشفيات جديدة ورفع كفاءة المنشآت الصحية.

وأضاف وزير الصحة، خلال حوار خاص ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المشروعات تتم في كافة محافظات مصر، مؤكدًا أنه لا توجد محافظة في مصر لا يوجد بها أكثر من مستشفيان أو ثلاثة على الأقل تتم ما بين إنشاء وتجديد ورفع كفاءة وتطوير.

وتابع: "الوزارة تجوب جميع المستشفيات وفي عدة أماكن عمل بالمحافظات، للاستعداد لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهناك عدة مستشفيات ما زالت لم تصل للمنظومة، وهذا لا يعني التوقف عن الإنشاء والتجديد، لأنه يجب توفير منظومة صحية للمواطنين في مختلف المحافظات".

ولفت إلى أن رقم الموازنة قياسي في تاريخ وزارة الصحة على مدار تاريخ الوزارة بالكامل، ولذلك تسعى الوزارة في تطوير الخدمات في ضوء الإمكانيات المتاحة.