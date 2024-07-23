وزير الدفاع الأمريكي يزور اليابان والفلبين الأسبوع المقبل

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أعلن البنتاجون، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، سوف يزور اليابان والفلبين الأسبوع المقبل في إطار زيارته الرسمية الحادية عشرة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.



وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، أن أوستن سوف يغادر البلاد يوم الجمعة المقبلة إلى العاصمة اليابانية طوكيو لحضور اجتماع اللجنة الاستشارية الأمنية الأمريكية اليابانية لعام 2024 أو "2+2" مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الياباني كيهارا مينورو، ووزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو، كما سيعقدون أيضًا اجتماعًا وزاريًا حول الردع الموسع.



وخلال زيارته لطوكيو، سينضم الوزير أوستن إلى اجتماع وزاري ثلاثي تاريخي مع الوزير كيهارا ووزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك، وهو الاجتماع الأول من نوعه الذي يعقد في اليابان أو كوريا الجنوبية، كما سيجتمع أيضًا مع مسؤولين يابانيين كبار آخرين.



ومن طوكيو، سوف يتوجه الوزير أوستن إلى الفلبين حيث سيجتمع والوزير بلينكن ونظيريهما الفلبينيين، وزير الدفاع جيلبرتو تيودورو، ووزير الخارجية إنريكي مانالو، في الحوار الوزاري الرابع بين الولايات المتحدة والفلبين 2 + 2.



وبعد عودتهما إلى الولايات المتحدة، سيستضيف الوزير أوستن والوزير بلينكن، نظيريهما الأستراليين نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ريتشارد مارلز، ووزيرة الشؤون الخارجية والتجارة بيني وونج، في أنابوليس بولاية ماريلاند في 6 أغسطس المقبل، حيث سيناقش المسؤولون التحالف المتين بين البلدين.



وأكد البيان أنه على مدار عشرة أيام، سيعمل الوزير أوستن مع نظرائه من أربعة حلفاء للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على تعزيز العلاقات ودعم رؤية مشتركة للسلام والاستقرار والردع.