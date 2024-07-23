وزيرة التنمية المحلية تتابع مع 6 محافظين حالة الشواطئ وظاهرة السحب عليها

كتب على عبد الرحمن – إيناس سلامة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس صباح اليوم مع 6 من المحافظين هم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، واللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وحضور إسلام رجب نائب محافظ مطروح وذلك عبر مقر مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة .



وخلال الاجتماع تابعت وزيرة التنمية المحلية مع المحافظين آخر المستجدات الخاصة بالشواطئ في تلك المحافظات بسبب ورود أخبار عن توقعات بإمكانية حدوث بعض الزلازل في عدد من الدول المطلة لمصر علي البحر المتوسط والتي قد تتسبب في ارتفاع الأمواج وتيارات شديدة وسحب في مياه البحر بعدد من الشواطئ بالمحافظات الساحلية مما يترتب عليه اتخاذ الاجراءات اللازمة لسلامة وأمن المواطنين المترددين على تلك الشواطئ .



ووجهت الدكتورة منال عوض المحافظين بالتنسيق مع شركات الإنقاذ المتعاقدة مع محافظاتهم للاستعداد الكامل واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي تيارات سحب شديدة في حالة حدوثها، علاوة على ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف على مستوى محافظاتهم لتوفيرها بالمناطق القريبة والمحيطة بالشواطئ.



كما طالبت وزيرة التنمية المحلية بضرورة ان يتوافر جهاز السيطرة مع المسئولين بكل مدينة تتبع لها الشواطئ للإبلاغ الفوري عند حدوث حالات الطوارئ ولسرعة اتخاذ السادة المحافظين والجهات المعنية بكل محافظة للإجراءات اللازمة بصورة عاجلة لحماية المصطفين، كما وجهت الدكتورة منال عوض بالتواصل المباشر مع غرفة السيطرة والطوارئ بالوزارة لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات علي مدار الساعة والتنسيق والتواصل مع غرفة العمليات وادارة الأزمات المركزية بمقر مجلس الوزراء للتعامل مع الأحداث الطارئة أولاً بأول لسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة.



وكلفت الدكتورة منال عوض، بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والتواصل والربط المباشر بغرفة العمليات المركزية بالمحافظات على مدار 24 ساعة لمتابعة أية مستجدات وإرسال تقارير دورية بأول والتنسيق مع المسئولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي حوادث قد تحدث.



ومن جانبهم أكد المحافظين علي استمرار رفع درجة الاستعداد بمحافظاتهم لحين انتهاء موجات السحب التي من المتوقع أن تشهدها المحافظات خلال اليومين القادمين.



وأضاف المحافظين أن مجموعات إدارة الازمة وغرف العمليات بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء تواصل عملها وتتابع الوضع بصورة جيدة وعلي مدار الساعة ، مضيفين ان العاملين بالمدن الساحلية يقومون بإبلاغهم بكل المستجدات الطارئة بالشواطئ.