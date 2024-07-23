وزراء الكهرباء والبيئة والإنتاج الحربى يبحثون توليد الطاقة من المخلفات

كتبت - رحمة رمضان

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، و الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث مستجدات الموقف التنفيذى لعدد من موضوعات التعاون المشترك بين وزارات الانتاج الحربى والبيئة والكهرباء والطاقة المتجددة في مجال إدارة المخلفات البلدية الصلبة

استهل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى اللقاء بالترحيب بالوزراء، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمتابعة المستمرة لدولة رئيس مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية بملف منظومة إدارة المخلفات الصلبة، مؤكداً على أهمية المشروعات التي تتم في إطار هذه المنظومة، وخاصةً المشروعات التي تساهم في الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتعد جميعها من الإجراءات التي تساهم في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية المحتملة إلى جانب ما تحققه من عائد صحي للمواطن.

وأشار صلاح الدين، إلى حرص كافة الجهات المعنية على سرعة المضي قدمًا في تنفيذ هذا المشروع الهام الذي يساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث كما أشاد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى بالجهود المبذولة لتطوير منظومة المخلفات للاستفادة منها كمصدر للطاقة النظيفة، مؤكداً على ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات المشتركة في هذا المجال و التي تم التخطيط لها مسبقاً ، كما شدد على أهمية التنسيق و التكامل بين القطاعين (العام / الخاص) لمواجهة التحديات المتعقلة بإدارة المخلفات الصلبة و الحفاظ على البيئة، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الوزارات الثلاث

وأضاف المهندس محمد صلاح أن إنشاء محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية يمثل بداية جديدة في الطريق نحو تحقيق الاستدامة و التطور، حيث عملت وزارة الإنتاج الحربي على استغلال التكنولوجيات التصنيعية الحديثة بشركاتها لإنشاء محطة لتدوير المخلفات الصلبة بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة و التي تعمل على حرق المخلفات بطرق متطورة و فعالة، حيث سيتم معالجة و حرق (1200) طن يوميا من المخلفات لإنتاج ما يقرب من 30 ميجاوات / ساعة يتم ضخها على شبكة الجهد المتوسط الأمر الذي يعود بالنفع على المواطنين بمحافظة الجيزة وكذلك توفير مصدر طاقة مستمر ونظيف للدولة يمكن تكراره في مشروعات مستقبلية مماثلة، فضلا عن أنه سيتم توفير الكثير من الغاز الطبيعي الذي تستخدمه مصر لتشغيل محطات الكهرباء الغازية وبالتالي سوف يكون لها فائض كبير من الغاز الطبيعي يمكن تصديره وجلب عملة صعبة، موضحا أن هذا التعاون يعكس إستراتيجية عمل الوزارة بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة من أجل المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية التى تحقق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة، مضيفًا أنه سيتم في إطاره العمل على استغلال كافة الخبرات المتاحة بمجال تدوير المخلفات و باستخدام احدث التكنولوجيات الحديثة لتحويل المخلفات إلى حلول ذكية لتوليد الطاقة وحماية البيئة للأجيال القادمة.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان استراتيجية عمل الوزارة تشمل ضمن محاورها التعاون مع الجهات المعنية الاستفادة من المخلفات الصلبة، وتعظيم عوائدها وتقديم الدعم اللازم لاستخدامها فى توليد الكهرباء، مشيرا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل انبعاثات الكربون والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، وان الوزارة حريصة على العمل والتعاون مع جميع الجهات لدعم المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وتنفيذها وفقا لمعايير الجودة والكفاءة وتذليل المعوقات التى يمكن ان تواجه التنفيذ ، موضحا أن المشروع يساهم في مزيج الطاقة والتحول إلى الطاقة الخضراء النظيفة

واشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الانتاج الحربي و الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن المشروع ثمرة لرحلة طويلة من الشراكات والقرارات الداعمة للاستثمار فى تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بالشراكة مع القطاع الخاص.