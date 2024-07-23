اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يوليو 2024 11:47 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الزراعة: إزالة 26 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالمنوفية

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 11:05 ص
وزارة الزراعة: إزالة 26 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالمنوفية ازالة حالة تعدى على الأراضى الزراعية - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

‫ أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، إزالة 26 حالة تعد على الأراضى الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة بمنع التعديات والتصدى لها وتحرير محاضر للمخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأكد وزير الزراعة، أنه لا تهاون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية من التأكل باعتبارها المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

‎وأوضح وزير الزراعة، أن الدولة تقدم كل الدعم للتعامل مع هذه الظاهرة ومنها الرصد عن طريق التغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية تنفيذاً لتوجه الدولة في الحوكمة وتطبيق منظومة التحول الرقمي وإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وإعادة الأرض إلى ما كانت عليه حتى تصبح الإزالة ذات جدوى.

 







المنوفية

الاراضى الزراعية

التحول الرقمى

التعديات



الموضوعات المتعلقة

وزير الزراعة يحدد خطة عمل المرحلة.. إصلاحات مؤسسية وهيكلة.. التركيز على الدور الاستراتيجي والرقابي والبحثي والإرشادى.. وضع حلول شاملة للتحديات التي تواجه القطاعات المختلفة.. وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية

الأحد، 21 يوليو 2024 11:00 م

إزالة 9 حالات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى فايد بالإسماعيلية

الإثنين، 22 يوليو 2024 08:58 م

وزير الزراعة: ثورة 23 انتصرت للفلاح وقانون الإصلاح الزراعي من مكتسباتها

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 09:27 ص

الطب البيطرى: ضبط 1102 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 10:59 ص

مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة