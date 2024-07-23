اليوم السابع
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نقيب الصحفيين يشارك فى جلسة الحبس الاحتياطى بالحوار الوطنى

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 12:55 م
نقيب الصحفيين يشارك فى جلسة الحبس الاحتياطى بالحوار الوطنى المستشار محمود فوزى وخالد البلشى وضياء رشوان
كتب محمد السيد الشاذلى

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شارك خالد البلشى، نقيب الصحفيين والسفير محمود كارم، نائب رئيس  المجلس القومى لحقوق الإنسان، في جلسة الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، التى يعقدها الحوار الوطنى، اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2024، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

كما يشارك في الجلسات عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والنائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والدكتور على الدين هلال المقرر العام للمحور السياسى للحوار الوطنى، وعدد من السياسيين وأعضاء مجلس النواب والمجتمع المدنى.

‎ينظم الحوار الوطني، على مدار اليوم الثلاثاء، جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

‎تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى وضع عددا من الموضوعات على أجندة الجلسات المتخصصة التي يعقدها الحوار الوطنى لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، و تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.

‎كان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قال إن مجلس أمناء الحوار الوطنى بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ عام وثمانية أشهر، وناقش منذ وقت مبكر تفاصيل شديدة الخصوصية في الملف الحقوقى، مضيفا أن التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء طوال عامين تقريبا حول ملف الحبس الاحتياطي لمناقشته خلال هذا الأسبوع في جلسات متخصصة.

 

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الدكتور على الدين هلال

 

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جانب من المشاركين

 

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المستشار محمود فوزى وخالد البلشى وضياء رشوان 

 

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جانب من المشاركين فى جلسة الحبس الاحتياطى

 

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الشخصيات المشاركة فى جلسة الحبس الاحتياطى

 


 







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