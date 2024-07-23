نائب رئيس جامعة المنصورة: السعى لتدويل جامعات تحالف الدلتا أهم أهدافنا

الدقهلية - سارة الباز

صرح الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث في تصريح خاص لليوم السابع بأنه فيما يخص جانب الدراسات العليا في "في الملتقى الأول لتحالف جامعات الدلتا" فالسعي لتدويل جامعات التحالف واحد من أهم أهداف هذا الملتقى، موضحا أن هناك مراحل لإتمامه تبدأ بوضع برامج بينية في الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة ومناسبة لسوق العمل ومرتبطة بالدرجة العلمية للجامعات الأجنبية بحيث يأخذ الطالب الدرجة العلمية من جامعات التحالف، وفي ذات الوقت من الجامعات الأجنبية سواء كانت أمريكية، أو بريطانية، أو أوروبية؛ الأمر الذي يجعل الطالب مؤهلا بشكل جيد لسوق العمل، وفي نفس الوقت يتيح للجامعات الإقليمية أن يكون لها سمعة جيدة في الخارج؛ ومن ثم تحقيق الهدف الذي نصبو إليه.

وعن التحديات التي تواجه الدراسات العليا في هذا الملتقى أوضح قائلا: (أكبر تحدي هو إصرارنا على الظهور بشكل غير تقليدي، فمن المعلوم لنا أنا رؤية مصر 2030 أنهينا فيها الجيل الأول، والثاني، والثالث، ووصلنا للجيل الرابع من الجامعات، الذي يضم الابتكار، ريادة الأعمال، والتعليم المتميز؛ لذا يجب أن نهتم جدا بالبنية التحتية، وخصوصا المعامل والأجهزة والأدوات؛ لإتاحة الدراسة النظرية والعملية معا بشكل أفضل؛ كي يتمكن من منافسة خريجي أفضل الجامعات العالمية بإذن الله).

يذكر أن فعاليات "الملتقى الأول لتحالف جامعات الدلتا"، الذي تنظمه جامعة المنصورة خلال رئاستها للتحالف هذا العام 2024 يمتد بداية من 20، وحتى 25 يوليو الجاري برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بحضور ومشاركة 250 طالبا يمثلون مختلف الجامعات الحكومية، والأهلية، والتكنولوجية، والخاصة بإقليم الدلتا، وبحضور 12 رئيس جامعة يمثلون جامعات تحالف إقليم الدلتا من جامعات حكومية، وأهلية، وتكنولوجية، وخاصة، وهي جامعات: (المنصورة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، مدينة السادات، المنصورة الأهلية، المنصورة الجديدة، المنوفية الأهلية، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، حورس، الدلتا التكنولوجية، سمنود التكنولوجية).