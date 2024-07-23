نائب المحافظ يترأس اجتماع اللجنة المعنية بالإعداد لمعرض "صنع فى سوهاج"

سوهاج محمود مقبول

ترأس الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار من اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج ، والمعنية بالإعداد والتجهيز لإقامة معرض " صنع في سوهاج ".

حضر الاجتماع الدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، والمهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية المستثمرين بحي الكوثر، ومديري المناطق الصناعية، وممثلي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر .

تناول الاجتماع تحديد المهام والأدوار لكل أعضاء اللجنة، كل فيما يخصه، ومناقشة كل ما يخص المعرض من حيث الموعد المقترح، والمكان، ومدة إقامة المعرض، وعدد المصانع المشاركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لظهور المعرض بالشكل اللائق، وأوضح نائب المحافظ أن إقامة معرض " صنع في سوهاج" يأتي ضمن خطة المحافظة ورؤية السيد المحافظ، عقب زيارته الأخيرة للمنطقة الصناعية بغرب جرجا؛ لدعم قطاع الصناعة، والمستثمرين، والترويج الجيد والتسويق لمنتجات المناطق الصناعية بسوهاج، في مختلف الأنشطة.