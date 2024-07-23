موجة شديدة الحرارة فى الصعيد.. مباشر من سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مياشرا من محافظة سوهاج بعنوان موجة شديدة الحرارة في الصعيد .. مباشر من سوهاج، حيث تناول البث حالة الطقس وموجة الحرارة الشديدة المستمرة على مستوى المحافظ ووصول درجات الحرارة إلى أكثر من 42 درجة بالإضافة إلى نسب الرطوبة الموجود بالجو.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 إلى الأحد 28 يوليو 2024، حيث تشهد هذه الفترة استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" متوسط نسب الرطوبة خلال هذه الفترة ، كما يلى :- القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى ليلا 80- 85 %، والصغرى نهارا 30- 35 %، والسواحل الشمالية العظمى ليلا 90- 95 %، والصغرى نهارا 50- 55 %، وشمال الصعيد العظمى ليلا 55- 60 %، والصغرى نهارا 15- 20 %، وجنوب الصعيد العظمى ليلا 20- 25 %، والصغرى نهارا 10- 15 %.

ويشهد اليوم الثلاثاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاءوكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة ، وسط توقعات أيضا بأمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً على مناطق من أقصى جنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 25، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 28، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30.