موجة حر شديدة فى إسبانيا تتجاوز الـ 45 درجة.. والسلطات تحذر

فاطمة شوقى

تمر إسبانيا بموجة حر شديدة التي ستحرقها بسبب درجات الحرارة التي أصبحت تتجاوز الـ 45 درجة مئوية، وتعتبر هذه موجة الحر الثانية التي تمر البلاد منذ بداية الصيف الجارى، مما أدى إلى رفع حالة التأهب الى الحمراء وتحذر السلطات المواطنين من التعرض للشمس الحارقة، حسبما قالت صحيفة الاسبانيول الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا لوكالة الأرصاد الجوية الحكومية ايميت فإن درجات الحرارة في الليل أصبحت تتجاوز الـ 24 درجة مئوية، وستتركز هذه الحرارة الشديدة بشكل خاص في ست مقاطعات: ثلاثة في الأندلس، واثنتان في إكستريمادورا وواحدة في كاستيل لا مانشا. ستشهد حوالي أربعين بلدية يومًا شديد الحرارة.

كالعادة، ستكون قرطبة وإشبيلية على رأس الموجة الحارة. وستشهد مجموعة كبيرة من المدن ارتفاعًا في موازين الحرارة فوق 42 درجة مئوية، وتصل إلى 45 درجة مئوية في بالما ديل ريو في قرطبة وإسيجا في إشبيلية.

وتتزايد المخاوف من وجود حرائق في الغابات بسبب الحرارة والجفاف، وأيضا سقوط ضحايا الحر مثلما حدث العام الماضى، حيث يمكن أن يكون لموجات الحرارة تأثيرات هائلة، خاصة بالنسبة لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية.

وفي العام الماضي، توفي 3009 أشخاص في إسبانيا بين مايو وسبتمبر (66% في أغسطس) بسبب درجات الحرارة الزائدة، وفقًا لبيانات المركز الوطني لعلم الأوبئة التابع لمعهد كارلوس الثالث الصحي في مدريد. 90% من الوفيات المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة كانت لأشخاص يبلغون من العمر 74 عامًا أو أكثر. وبحسب التقرير، خلال الصيف الماضي "كانت نوبات ارتفاع درجات الحرارة متكررة، مع ملاحظة أربع موجات حارة في شبه الجزيرة الأيبيرية وجزر البليار".

وفقًا لبيانات وكالة الأرصاد الجوية الحكومية، كان صيف 2023 هو ثالث أدفأ صيف في إسبانيا منذ بدء التسجيل (1961)، بعد صيف 2022 و2003، وبالتالي، كان أيضًا ثالث أدفأ صيف في القرن الحادي والعشرين.