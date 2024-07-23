من قمة جبل قاسيون في دمشق.. 64 عاما على انطلاق التليفزيون السوري

كتب عبد الوهاب الجندى

يصادف في مثل هذا اليوم 23 يوليو من عام 1960، ذكرى انطلاقة التليفزيون السوري، والتي تزامنت مع بداية إرسال التلفزيون المصري، حيث انطلقا معاَ في ظل الوحدة التي جمعت بين سوريا ومصر.

بدأ ارسال التليفزيون من قمة جبل قاسيون بدمشق، وكان يبث بالأبيض والأسود بمدة لا تتجاوز ساعتين في البداية .

وفي عام 1978 بدأت تجربة البث الملون حتى أصبح الإرسال في عام 1980 بالألوان ولمدة 10 ساعات يوميا.



أدار التلفزيون في البداية صباح قباني شقيق الشاعر نزار قباني ، بالتعاون مع مجموعة إداريين وكادر فني تمتع بخبرات ومؤهلات ..

وكانت الأعمال التليفزيونية السورية الأولى تعتمد على فصول تمثيلية وسهرات مسرحية تبث مباشرة على الهواء.

قدم التليفزيون العديد من الاعمال وسهرات ولقاءات مع كبار الفنانين السوريين والعرب، كما قدم برامج منوعة تتضمن مشاهد كوميدية خفيفة.



من أوائل من ظهروا على شاشة التليفزيون السوري وتركوا بصمة وتأثيراً في الدراما العربية، هم نهاد قلعي و دريد لحام و رفيق سبيعي و محمود جبر.

تطور التليفزيون السوري بشكل لافت وصور وسجل وأنتج مئات الأعمال والأفلام التسجيلية التي توثق لمسيرة الفن والثقافة والأدب في سوريا في كافة المراحل ، إضافة لأرشيف لكبار الفنانين والفنانات السوريين والعرب وأهم حفلات الفنانين في سوريا