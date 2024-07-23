معهد البحوث الفلكية: يا "أستاذ صبحى" الأرض كروية مش مسطحة

كتب محمود راغب

أكد المعهد القومى للبحوث الفلكية أن علوم الفلك منذ الإغريق مرورا بالحضارة الإسلامية وحتى صعود الإنسان للفضاء أكدت حقيقة واحدة وهى أن الأرض ليست مسطحة بل كروية مثل بقية الكواكب.

وذكر المعهد فى بيان له: "نرجو من الوسط الإعلامى والفنى الحرص على عدم نشر نظريات المؤامرة أو علم زائف الذى ليس له أصل بحثى".

ويأتى بيان معهد الفلك رداً على ادعاءات الفنان محمد صبحى فى حواره الخميس الماضى مع برنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن "الأبحاث أثبتت أن الأرض ليست كروية"، فيما وجه سؤال مندهشا "تصور بقى احنا قعدنا نعمل إيه؟".

وأضاف محمد صبحى: "بيقولك إن فيه مساحات مأهولة ليست نهاية الأرض بعد القطبين الشمالي والجنوبي"، مستطردا: "لا فيه أراضي منعرفهاش (لا نعرفها) ولا استطعنا الوصول إليها".

وتوقع صبحي أن تشهد الأشهر المقبلة خطورة مناخية -لم يسمّها- وبسؤاله حول القطب الجنوبي، رد الفنان: "موضوع القطب الجنوبي لن أتحدث عنه لأنه يحتاج إلى حلقات"، على حد تعبيره.

وردا على تصريحات الفنان محمد صبحي التي أثارت جدلا على المنصات الرقمية في البلاد، دعا المرصد الأوساط الإعلامية والفنية إلى الحرص على عدم نشر ما وصفتها بـ"نظريات المؤامرة".