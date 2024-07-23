معرض ملابس للأسر الأكثر احتياجا بمركز شباب أحمد رفعت فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت إدارة شباب بيلا بمركز شباب الكابتن أحمد رفعت بمحافظة كفر الشيخ، معرض ملابس بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً، ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مبادرة "صيف شبابنا" تتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج وورش العمل والدورات التدريبية في مجالات مختلفة مثل تكنولوجيا المعلومات، ريادة الأعمال، مسابقات ثقافية وفنون، الرياضة، التطوع وغيرها لتعزيز مهارات الشباب، وتطوير قدراتهم وتوفير فرص للتعلم المستمر من خلال مراكز الشباب والأندية الرياضية لروادها من النشء والشباب.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المعرض تم التجهيز له والإعداد المسبق كمبادرة مجتمعية من مركز الشباب، لافتًا إلى أنها أول مبادرة تنطلق بالمركز بعد قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإطلاق إسم اللاعب الراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت على المركز، المعرض ضمن فعاليات "صيف شبابنا " بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب بمتابعة محمد السماحي، مدير إدارة شباب بيلا، وفريق عمل المركز.



تنوع الملابس في معرض بمركز شباب ببيلا



تنوع ملابس السيدات بالمعرض