مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم بطريق قنا - سفاجا

قنا صابر سعيد

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرين، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل ثقيل، بطريق "قنا - سفاجا."

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل بطريق قنا - سفاجا.

وتبين مصرع سمير عبد الحق عبد الرحيم 45 عاما، وسعوده ثابت يونس 60 عاما، وإصابة سعيده محمد ابوزيد 55 عامًا،كدمة بالصدر، ومحمود سيد لبيب 31 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد جمال أحمد 32 عاما، كدمات بالجسم، الشاذلى حماده ثابت 47 عاما، اشتباه نزيف بالمخ، رببيع ذكى أحمد 44 عاما، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، عبد الهادي ثابت يونس 62 عاما، كدمات بالجسم، ومحمد حماده ثابت 12 عاما، كدمات بالجسم، وعيد عبد الحق عبد الرحيم 34 عامًا، اشتباه نزيف بالمخ.

تم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى قنا الجامعي ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.