اليوم السابع
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مصرع شخصين وإصابة 16 فى انقلاب سيارة بالمنيا

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 08:47 ص
مصرع شخصين وإصابة 16 فى انقلاب سيارة بالمنيا اسعاف - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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لقى شخصين مصرعهما وأصيب 16 آخرين فى انقلاب سيارة ربع نقل على  الصحراوى الغربى بمركز ملوي،  جنوب محافظة المنيا، تم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج وإيداع الجثث داخل المشرحة للعرض على الطبيب الشرعي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا،  إخطاراً من غرفة عمليات النجدة  يفيد  انقلاب سيارة ربع نقل  بمركز ملوي، على الطريق الصحراوى الغربى بملوى حنوب المنيا واسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج،  وتم نقلهم الى مستشفى ملوى التخصصى وإيداع الجثث داخل المشرحة للعرض على الطبيب الشرعى لتحديد أسباب الوفاه.

وأفادت التحريات الأولية ،  أن سبب وقوع الحادث هو  السرعة الزائدة،  تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات
 







مديرية الامن

حوادث

ملوى

ادارة المرور

محافظة المنيا




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