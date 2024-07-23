مزايا تأسيس شركة لأول مره لتوطين صناعة الصوامع محليا.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية لتأسيس شركة لأول مرة لتوطين صناعة الصوامع محليا خاصة بعد إعلان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن تأسيس الشركة وربط الصوامع بشبكة السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل، والاستفادة من خدمات النقل النهرى فى مجال تداول الأقماح .

من أهم المزايا لتأسيس الشركة هي توفير العملة الأجنبية فى ظل الاستعانة بشركات أجنبية من العديد من الدول مثل أمريكا والدنمارك وفرنسا لإنشاء الصوامع، بجانب أيضا استعانة القطاع الخاص بشركات فرنسية وتركية وإسبانية لإنشاء صوامع لتخزين الأقماح.

تم زيادة عدد الصوامع من 32 صومعة فى 2014 إلى 83 صومعة.

تشمل 78 صومعة داخلية و 5 صوامع موانئ بجانب صوامع القطاع الخاص .

تعمل الصوامع في الحفاظ على مخزون القمح والوصول لاقل نسبة فاقد ممكنة.

كما تعمل الصوامع على احتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية للقمح.

تستهدف الصوامع تقليل نسبة الفاقد والتالف من القمح وتقليل تداول حلقات القمح بين المحافظات المختلفة.