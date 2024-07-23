مركز المناخ يحذر الصيادين والمصطافين من نزول البحر المتوسط من 25حتى 29يوليو

كتبت أسماء نصار

حذر الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بـ وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، الصيادين والمصطافين من نزول البحر المتوسط من 25-29 يوليو بسبب اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من 1.5-2 متر.

أضاف فهيم أنه من المتوقع نشاط الرياح الشمالية الغربية على شواطىء ساحل البحر المتوسط " الضبعة - بلطيم - العلمين- الإسكندرية-دمياط- بورسعيد".

وتتعرض البلاد حاليًا لموجة من الحرارة العالية بسبب امتداد منخفض الهند في إحداث موجات حارة قوية في مصر ، كما أنه سبب رئيسي خلال هذه الفترة من كل عام لأن تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة، إضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

وتتوالى الموجات شديدة الحرارة بدون انقطاع وترتفع درجة حرارة الليل مما يؤدى إلى زيادة حاجة كافة المحاصيل لمياه الرى بأكثر من 15-20 % عن المعدل، ويصاحب الحرارة العالية زيادة اكبر في الطاقة الحرارية ( الإشعاع الشمسي ) .

