مذكرة تفاهم بين "ابدأ" ومجموعة شركات وطن الأول السعودية.. انفوجراف

كتبت : أماني سمير

في إطار تعزيز سبل التعاون الدولي المشترك وقعت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات - الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات وطن الأول السعودية بهدف تفعيل أطر التحول الرقمي بالقطاع الصناعي في مصر وإليكم 5 معلومات عن هذا التعآون وهم كالآتي:

أولا: يهدف التعاون إلي تبادل المعلومات والخبرات لتقديم جميع خدمات وحلول الاتصالات، وتقنية المعلومات المتكاملة باستخدام كافة الأنظمة الحديثة والمتطورة تصميم وتطوير كافة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ثانيا: يأتي هذا التعاون متسقا مع أهداف مبادرة "ابدأ" والتي تسعي إلي دعم وتطوير قطاع الصناعة في مصر لاسيما في مجال الرقمنة وتوفير أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة طبقا للمعايير العالمية التحول الرقمي.

ثالثا: تحقيق أهداف استراتيجية التحول الرقمي في مختلف القطاعات ورفع مستوى الخدمات الرقمية المقدمة المصنعين لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق رؤية مصر 2030 .

رابعا: إشادة من شركة وطن الأول السعودية بجهود القيادة السياسية خلال السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية، لتصبح مصر واجهه الاستثمار الأولي في افريقيا.

خامسا: التعاون الثنائي يؤكد علي أهمية دور المبادرة الوطنية ابدأ في دعم وتنمية القطاع الصناعي في مصر، ودفعه نحو آفاق جديدة‪.

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