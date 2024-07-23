مدير صحة القليوبية يحيل المتغيبين بلجنة صرف الألبان بمركز رعاية طفل بنها ثانى للتحقيق

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة مرورية مفاجئة لمركز طفل بنها ثاني، وأثناء المرور تفقد أعمال لجنة صرف الألبان الصناعية، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالمنشآت الصحية، وبناء علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه خلال الجولة تبين وجود طبيب واحد فقط و2 تمريض، وتغيب باقي أعضاء اللجنة لذا تم استدعاء مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، ومدير الحوكمة والمراجعة الداخلية لعمل اللازم حيال ذلك، وتم إحالة المتغيبين للتحقيق العاجل.

كما تابع وكيل الوزارة، أيضا أعمال الميكنة الخاصة بعملية بصرف الألبان المدعمة، كما قام بالمرور على إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة، وأكد على ضرورة الالتزام بالزى الرسمى.

ورافق وكيل الوزارة أثناء المرور الدكتور محمد جمال سلامة وكيل مديرية الصحة بالقليوبية.