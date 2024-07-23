محلل: "مبادرة ابدأ" ثمرة تطوير البنية التحتية لجميع القطاعات الحيوية فى مصر

كتبت : أماني سمير

قال محمد صلاح - محلل سياسي- في تصريحات خاصة "لليوم السابع" إن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة الوطنية (ابدأ) هي من أهم المبادرات التي شهدتها مصر في الفترة الماضية، وهي تأتي كثمرة للتطوير الكبير الذي شمل البنية التحتية لجميع القطاعات الحيوية في مصر منذ قيام ثورة 30 يونيو.

وأضاف "صلاح" أن المبادرة قد حققت نجاحا باهراً ولافتا في ظل ظروف سياسية دولية صعبة مع ظووف اقتصادية بالغة الصعوبة والتعقيد، ولولا هذه الظروف الصعبة لحققت المبادرة نجاحات أكبر وأعمق مما حققت، وهو كثير لأن الأثر الأهم "لأبدأ" هو تعميق معاني انتماء الشباب المصري لوطنه، ودعم أفكار الشباب المصري في مجالات التصنيع المختلفة.



محمد صلاح محمد صلاح

وعن الأثر الاقتصادي فقد قال أيضا إنها تدعم المنتجات المحلية وتقلل الفجوة المرعبة بين الاستيراد والتصدير، وتدعم التحول بنمط الاقتصاد المصري من الاستهلاك إلى الانتاج، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة في المجال الصناعى، وانعكاس ذلك كله على توفير العملة الصعبة داخل مصر، وزيادة رصيد مصر من أسباب القوة الشاملة في مختلف المجالات.

وأوضح "صلاح" أن الجميل في المبادرة الوطنية "أبدأ" أيضا أنها تتشارك مع مختلف طبقات السوق المصرى، سواء عقد شراكات مع كيانات كبرى لتوفير المكونات المحلية، أو دعم الشركات المصرية نحو التصدير، أو دعم الكيانات الصغيرة والمتوسطة بقروض ميسرة تعينهم على الانطلاق نحو القمة والنجاح.

وأضاف أنه لا يجب أن نغفل دور مبادرة "ابدأ" في دعم المشروعات القومية الكبرى التي نفرم بها مصر اليوم سواء مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي أو تدوير المياه أو حتى مشروع حياة كريمة المشروع الأهم في التاريخ المصرى المعاصر.

وننتظر الكثير من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "أبدأ" والتي ولدت كبيرة في ظروف صعبة، ونحلم لها بأن تكون داخل كل البيوت المصرية والعربية، وأن تكون قبلة لكل مبدع مصري فى مجالات الصناعة، وهي قادرة على ان تفعل ذلك بالفعل لا بالقول.