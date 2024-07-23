محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض الفن التشكيلى لطلاب التربية النوعية.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

افتتح اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، معرض الفن التشكيلى "RECYCLING" الذي نظمه طلاب الفرقة الأولى، بكلية التربية النوعية، بجامعة كفرالشيخ، دفعة 2023-2024، وذلك بقاعة المعارض، بالمجمع الثقافى، بمدينة كفرالشيخ، فى إطار فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 72 لثورة 23 يوليو المجيدة، بحضور الدكتور أحمد الشهاوى، وكيل وزارة الثقافة بكفرالشيخ، وعدد من وكلاء الوزارات الخدمية، واللواء السعيد عمارة، والمهندس باسم حجازى، أعضاء مجلس النواب، وممثلي قسم الأشغال الفنية والتراث الشعبى بكلية التربية النوعية، والقيادات التنفيذية.

اطلع محافظ كفرالشيخ، على جميع المشروعات واللوحات الفنية الموجودة بالمعرض، واستمع إلى شرح من المشرفين والطلاب عن طريقة عمل وتصنيع اللوحات والتكوينات الفنية من الخامات المتنوعة، ويضم المعرض 56 لوحة فنية وتشكيلية متنوعة من إبداعات الطلاب، بالإضافة إلى مشروع إعادة تدوير خامات الكرتون، ومشروع إعادة تدوير الورق وخامات البيئة، ومشروع لمادة أشغال فنية.

أشاد محافظ كفرالشيخ، بإبداع الطلاب المشاركين وقيمة المشروعات واللوحات الفنية، وبمستوى الأعمال المعروضة، لطلاب كلية التربية النوعية، مؤكدًا على أهمية رعاية المواهب الفنية للطلاب وتنميتها، مشيرًا إلى أن هذا المعرض يعد فرصة رائعة للتعرف على إبداعات الطلاب وتشجيعهم على المضي قدمًا فى تنمية مواهبهم وإثراء الفنون والعلوم والمعرفة.



افتتاح معرض الكتاب



تعدد اللوحات الفنية صممها طالبات تربية نوعية



تعدد اللوحات الفنية



جانب من جولة تفقدية لمحافظ كفر الشيخ