محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 72 لثورة 23 يوليو بالمجمع الثقافى

كفر الشيخ- محمد سليمان

‏شهد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، الاحتفال بالذكرى الـ 72 لثورة 23 يوليو المجيدة، بالمجمع الثقافى، بمدينة كفرالشيخ، بحضور الدكتور أحمد الشهاوى، وكيل وزارة الثقافة بكفرالشيخ، واللواء السعيد عمارة، والمهندس باسم حجازى، أعضاء مجلس النواب، وعدد من وكلاء الوزارات، والقيادات التنفيذية.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة القرآن الكريم، ثم عدد من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية المتنوعة قدمتها فرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية.

وفى كلمته، هنأ محافظ كفرالشيخ، أهالى المحافظة، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدًا أنها تعد واحدة من أعظم الثورات فى العالم التى غيرت وجه مصر الحضارى والتاريخى، دفاعًا عن حرية الشعوب وحقها فى حياة حرة كريمة، كما قدم التحية لرجال القوات المسلحة الأبطال والشرطة البواسل، الذين يفتدون مصر بأرواحهم، لتحقيق الأمان والإستقرار، داعيًا الله أن يحفظ مصر الكنانة وقادتها على مر العصور، تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والتنمية الشاملة.



احتفالية 23 يوليو بكفر الشيخ



الحضور في الاحتفالية



جانب من الاحتفالية



فرقة الموسيقى العربية بكفر الشيخ تحيي ذكرى ثورة 23 يوليو