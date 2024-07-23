محافظ قنا يبحث 167 طلبا وشكوى فى أول لقاء جماهيرى مع المواطنين

قنا صابر سعيد

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أول لقاء جماهيرى مع المواطنين بديوان عام محافظة قنا، لتلقي شكاوى وطلبات المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذا لإستراتيجية التواصل والتفاعل المباشر مع المواطنين، بناءا علي تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهوري.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، و اللواء حسام حمودة، السكرتير العام، واللواء محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية.



وبحث محافظ قنا 167 شكوى وطلباً، و تنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين العلاج على نفقة الدولة، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة، وأخرى في قطاعات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي.

وأكد محافظ قنا، حرصه على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بلقاء المواطنين والاستماع إليهم والعمل على تلبية طلباتهم وحل مشاكلهم، والعمل بروح الفريق الواحد والبعد عن التفكير النمطي، ووضع حلول غير تقليدية لإنهاء طلبات المواطنين، لافتاً إلى أن مكتبه مفتوح دائماً أمام الجميع، منوهاً بأنه تمت الإستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الإختصاص للدراسة والعرض بشكل فوري.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، قرر عقد لقاء أسبوعى مع المواطنين، على أن يُعقد يوم الاثنين من كل أسبوع، لبحث الشكاوى ومناقشة المقترحات.