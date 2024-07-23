محافظ سوهاج يبحث شكاوى وطلبات المواطنين فى اللقاء الجماهيرى

سوهاج عمرو خلف

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج ، اللقاء الجماهيري مع المواطنين، والذي يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام المحافظة، لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج.

كما التقى الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، عددا آخر من المواطنين واستمعوا إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 300 مواطن من مختلف مراكز المحافظة .

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وطلبات لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة، وطلبات في قطاعات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وطلبات لإقامة أكشاك، وطلبات للمساعدات، وطلبات أخرى متنوعة، وقد تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة والعرض على المحافظ بشكل فوري.

