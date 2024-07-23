جنوب سيناء - فايزة مرسال

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، هيثم سالم عوف مدير المديرية المالية بجنوب سيناء، والدكتور عرفة محمد عبد القوى مدير عام التفتيش بالمديرية المالية، وأحمد فؤاد مدير حسابات الديوان العام، لاستعراض ومناقشة الموقف المالي للمحافظة، والاطلاع على الموازنة العامة للمحافظة للعام المالي 2024-2025، والحساب الختامي للعام المالي 2023-2024، ايراداً ومصروفا وموقف الصناديق والحسابات الخاصة والموارد الذاتية.

كما تم خلال اللقاء استعراض دور المديرية المالية المتمثل في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية، ودورها في الرقابة على الموازنة العامة للدولة، لتحقيق أهدافها في تحقيق التنمية المستدامة، بما يلبي احتياجات المواطنين بمحافظة جنوب سيناء.

تم التأكيد على أهمية التعاون بين وزارة المالية ومحافظة جنوب سيناء، ووجه المحافظ بضرورة التركيز على تعزيز الإيرادات العامة للمحافظة، والتنسيق الدائم لتحصيلها، واستغلال موارد المحافظة الاستغلال الأمثل، وتشديد الرقابة على الأعمال المالية، والتركيز على حُسن إدارة الموازنة العامة للدولة، بما يخدم خطط التنمية بنطاق المحافظة..

حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة.



محافظ جنوب سيناء يناقش الموازنة العامة والموقف المالى للمحافظة