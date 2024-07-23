محافظ الوادى الجديد يناقش معوقات العمل مع مستثمرى منطقة "مفيض باريس"

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، اجتماعًا مع عدد من المستثمرين و أصحاب الشركات الزراعية بمنطقة بحيرة باريس، وذلك للوقوف على التحديات وتذليل المعوقات التى تواجه الشركات الجادة بما يسهم في زيادة معدلات التنفيذ والإنتاج والحفاظ على حق الدولة والقضاء على عمليات السمسرة واستغلال المستثمرين.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء جهود الدولة في توفير المرافق الأساسية والبنية التحتية بالمنطقة والتيسيرات الممنوحة لأصحاب المشروعات؛ لجذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية الزراعية واستغلال المقومات المتاحة.

كما استمع إلى مطالب وشكاوى المستثمرين ووجه بمنح مهلة 3 أشهر للشركات لتنفيذ 50% من الأعمال على أن يتم تقييم الموقف في بداية شهر نوفمبر القادم و سحب الأراضى من الشركات غير الجادة فى التنفيذ ومنح مهلة 6 أشهر إضافية لمن قام بالتنفيذ وفقًا للنسبة المقررة، وإعفاء الشركات الراغبة في إنشاء خدمات و منافع عامة بالمنطقة (ورش - مخبز) من القيمة الإيجارية لمدة عامين، وسرعة تسليم العقود للشركات التي قامت بسداد المستحقات المالية.