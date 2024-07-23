محافظ الفيوم يوجه بعلاج شقيقين لديهما إعاقة بالقدم وتسليم سيارة لشقيقهما الثالث

الفيوم رباب الجالى

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بسرعة إنهاء إجراءات الكشف الطبى والعلاج لشابين يعانيان من إعاقة بالقدمين، ووافق المحافظ، على مخاطبة الإدارة العامة للمرور، لتسليم شقيقهما لوحات سيارة سيرفيس كان يمتلكها والد الأشقاء الـ3 قبل وفاته وتم حجز السيارة بجراج دمو منذ عام 2007.

كما وجه محافظ الفيوم وكيل وزارة الصحة، بتسريع إجراءات الكشف الطبي على إحدى الفتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة، ودراسة شكوى أحد طلاب المنازل الحاصلين على شهادة محو الأمية، من عدم قبول أوراقه بمدرسة التمريض، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن، وكذلك سرعة فحص شكوى إحدى العاملات بمسشفى سنورس المركزي من عدم ضم مدة خدمتها.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، الذي عقد برئاسة الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والأستاذ جبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، والمهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمحاسب أشرف درويش رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.