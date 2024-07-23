محافظ الإسماعيلية يهنئ الإسماعيلى بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس النادى

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبل اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الثلاثاء، المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، في أول لقاء لهم عقب أداء "أكرم" اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية محافظًا للإسماعيلية.

وفي مستهل اللقاء هنأ "أبو الحسن" محافظ الإسماعيلية على ثقة القيادة السياسية وتكليفه محافظًا للإسماعيلية، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله ولمحافظة الإسماعيلية دوام التقدم والازدهار.

ومن جانبه أعرب "أكرم" عن اعتزازه بزيارة رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، وتقديره لتاريخ النادي الإسماعيلي، الذي يعد أحد أكبر القلاع الرياضية في مصر والشرق الأوسط، مهنئًا النادي الإسماعيلي وجماهيره بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه، ومتمنيًا التوفيق والنجاح للنادي خلال الفترة المقبلة.

ووجًَه رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، الدعوة لمحافظ الإسماعيلية لزيارة النادي الإسماعيلي، وعقد لقاء مع أعضاء مجلس إدارة النادي وتفقد كافة منشآته.

وفي ختام اللقاء أهدى رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، درع النادي للواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

حضر اللقاء الدكتور إيهاب صلاح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية.