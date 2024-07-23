محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال تحويل الجزيرة الوسطى بشارع عرابي لممشى عام

الإسماعيلية-صبرى غانم

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، أعمال تحويل الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي بحي أول مدينة الإسماعيلية لممشي عام، والتي تقوم بتنفيذها مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وذلك في إطار سعيه لاستعادة محافظة الإسماعيلية وجهها الحضاري والجمالي المميز.

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء ماهر كامل السكرتير العام المساعد للمحافظة، دكتور على حطب مدير المكتب الفني، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.

وخلال جولته، أكد "أكرم" ضرورة أن تصبح الجزيرة الوسطى بشارع عرابي "ممشى عام"، يحتوي على أماكن للتنزه والجلوس، مع مراعاة الحفاظ على الأشجار المعمرة بالشارع، علاوة على زراعة أشجار ومزروعات للزينة.

وشدد محافظ الإسماعيلية على عدم إحاطة المتنزه عقب إنشائه بأي حواجز من أي نوع، مما يمكن المواطنين من استغلاله في الغرض الذي أنشئ من أجله وحتى لا يعود مأوى للخارجين عن القانون مرة أخرى، وبما يليق بتاريخ الشارع والمنطقة؛ مراعاةً لطبيعته الأثرية وحفاظًا على الوجه الجمالي له، وأن يتم تطوير الشارع بشكل عام كمرحلة تالية.