محافظ أسيوط يفاجئ العاملين بمطاحن مصر الوسطى للتأكد من سلامة الأقماح

أسيوط-هيثم البدرى

فاجأ اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، العاملين بشركة مطاحن مصر الوسطى والصوامع التابعة لها بمنطقة نزلة عبداللاه بحى شرق مدينة أسيوط، وذلك للوقوف على سلامة الأقماح التى يتم توريدها للصوامع وجودة الدقيق المستخرج من المطحن قبل توزيعه على مستودعات الدقيق والمخابز بالمحافظة، ورافقه خلال الجولة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، وعدد من مسئولى المطاحن والتموين.



بدأ المحافظ جولته التفقدية المفاجئة بالمطاحن، بتفقد أعمال فرز القمح ودرجة النقاوة كما تفقد صوامع استقبال الأقماح المحلية والمستوردة التى تحتوى على 6 خلايا سعة 30 ألف طن كل خلية تستوعب 5 آلاف طن من القمح، مشددًا على تنفيذ القرارات والضوابط المنظمة لاستلام الاقماح وفقُا للمواصفات المحددة وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين ومصادرة أية كميات أقماح مخالفة للمواصفات يتم ضبطها.



واشاد محافظ اسيوط ،بالاقبال الكبير على التوريد من المزارعين والفلاحين كما حرص المحافظ على متابعة أعمال مراحل طحن الأقماح وتعبئتها بمطاحن "بوهلر السويسرية"، وقد التقى ببعض العاملين بالمطاحن واستمع منهم إلى طبيعة عملهم بالمطحن، كما تابع أعمال غسل الاقماح والمعمل المركزى بالمطحن للاطمئنان على جودة الدقيق المستخرج ومطابقته للمواصفات، معلنًا تكرار الحملات بصورة مفاجئة على جميع الصوامع والمطاحن بالمحافظة للتأكد من سلامة الاقماح والدقيق المستخرج منها.



ووجه محافظ أسيوط، وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لعمليات توريد الأقماح للمطاحن من مختلف الصوامع بالمحافظة وخارجها ومتابعة الدقيق المستخرج من المطاحن قبل توزيعه على المخابز للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية لضمان جودة الخبز بالمخابز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على مسئولى مطاحن مصر الوسطى بالإلتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بجودة الدقيق المستخرج وعدم استلام أية أقماح مخالفة للمواصفات.