مجلس مدينة العريش ينفذ حملة لإزالة المبانى المخالفة

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة العريش تنفيذه حملة لإزالة المباني المخالفة، وأصدر اللواء أسامة أحمد عَفش، رئيس مركز ومدينة العريش، تعليماته بتشكيل لجنة لإزالة المخالفات برئاسة سكرتير عام المجلس وبمشاركة مدير الإدارة الهندسية، ومدير العلاقات العامة، ورئيس منطقتي خدمات الساحل والفواخرية.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة أعمال إنشاء لبشة في المهد بمنطقة الساحل، بالإضافة إلى إزالة أعمدة وقواعد خرسانية في المهد بمنطقة الفواخرية، وذلك بدون ترخيص مباني وبالمخالفة للقانون. وأكدت اللجنة أن الإجراءات القانونية ضد المخالفين قيد التنفيذ.



وناشد المجلس المواطنين بعدم الشروع في أعمال البناء أو التعلية إلا بعد الرجوع إلى مجلس المدينة ومراجعة أوراق البناء وصحتها، سواء كان ذلك لترخيص مباني أو استكمال مباني، وذلك تجنبًا للتعرض للإجراءات القانونية المتبعة.

وكان مجلس مدينة العريش اعلن عن استمرار متابعة الأعمال في المدينة، بهدف خدمة المواطنين والحفاظ على المصلحة العامة.

أكد اللواء أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، على ضرورة حل شكاوى المواطنين بسرعة، خاصة المتعلقة برفع مقالب القمامة. ووجه اللواء عفش مدير إدارة تحسين البيئة بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، حيث تم رصد مقالب قمامة في نهاية شارع الصحة المدرسية، بجوار مدرسة السيدة عائشة، خلف مسجد المدينة المنورة، وفي محور شارع الوادي بجوار كشك الكهرباء. على الفور، تم دفع شركة النظافة بالأفراد والمعدات لرفع كافة مقالب القمامة محل الشكاوى.

كما عقد رئيس مركز ومدينة العريش اجتماعاً بمكتبه ضم ممثلين عن إدارة مرور شمال سيناء، ونقيب السائقين سامي عرفات، ونائبه محمد حجاج، بحضور المهندس أحمد يونس مدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، تناول الاجتماع تنظيم حركة السيارات في شارع أسيوط مع تقاطع شارع الإذاعة وامتداد حي الشرابجة بناءً على شكاوى بعض السائقين، و تقرر عمل يوتيرن في الاتجاهين لتسهيل حركة مرور السيارات.