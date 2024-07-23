كشف غموض العثور على جثة طفلة داخل جوال بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

تمكنتِ الأجهزة الأمنية في محافظة الفيوم من كشف غموض العثور على جثة طفلة مقتولة داخل جوال وملقاة أمام منزل أسرتها بقرية أبجيج بدائرة مركز الفيوم، حيث كشفت تحريات مباحث مركز شرطة الفيوم قيام ربة منزل تُدعى «ج .م ،38 عامًا» بخطف الطفلة من أمام منزل أسرتها وقتلها لسرقة قرطها الذهبي، ثم وضعتها داخل جوال وألقتها أمام منزل الأسرة.

وتم ضبط المتهمة، وخلال التحقيقات اعترفت بقتل الطفلة مؤكدة أنها قامت بخنقها وسرقة قِرطها الذهبى ووضعها فى جوال وإلقاءه أمام منزل والدها، وتم إحالة الواقعة إلى النيابة .

وتعود أحداث الواقعة إلى السابع من يوليو الماضى عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم بلاغا من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم محافظة الفيوم يفيد عثور الأهالى بقرية أبجيج على جثة طفلة داخل شوال وملقاة أمام منزل والده.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم إلى مكان الحادث، وتبين وفاة فتاة تدعى «سما .م.ج.م »، مقيمة بقرية أبجبج بمركز الفيوم، وتبين قيام أسرة الطفلة بإبلاغ عن اختفاءها منذ فترة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة، والتى أمرت بتشكيل فريق بحث لكشف لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبى الواقعة.