قيادى بمنظمة التحرير الفلسطينية: حقوق الإنسان لشعبنا تم دهسها بدبابات الاحتلال

كتب أحمد عبد الرحمن

قال قاسم عواد، مدير عام دائرة حقوق الإنسان بمنظمة التحرير الفلسطينية، إن حقوق الإنسان الفلسطيني تم دهسها بجنازير دبابات الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والقدس، لافتًا إلى أن الاحتلال يقوم بعملية قتل ممنهج ومستمر منذ احتلال فلسطين بشكل عام.

وأضاف عواد، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه خلال العام الأخير تكثفت أشكال انتهاكات الاحتلال بحق شعب غزة، حتى بات لا يوجد مؤشر من مؤشرات القانون الإنساني وفق ما ورد بإتفاقيات جنيف الأربعة أو إتفاقية لاهاي أو حتى نظام روما الأساسي.

وواصل: «فيما يتعلق بالحقوق الجمعية للشعب الفلسطيني هناك عملية استهداف ممنهجة للمدنيين بشكل حقيقي تحدث على الأرض بما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني، وتم إرسال تقارير لكل المؤسسات الأممية والمحلية التي من شأنها متابعة شتى أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني، والتي عبر عنها من خلال لجنة الفصل العنصري التابع لمجلس حقوق الإنسان».