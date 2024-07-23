غدا انقطاع مياه الشرب عن 7 مناطق بالقاهرة وضعفها عن 4 مناطق أخرى

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً للقيام باعمال تحويل مسار خط طرد قطر 1000مم برافع الإستثمار والمتعارض مع غرفة الدفع لخطوط الطرد لمحطة ابو عويقل الجديدة قطر 1400مم .

وسيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( جميع مراحل زهراء مدينة نصر – إسكان الضباط "2000 و 4000" - إسكان زاهر – جبل الكعبة – مدينة هليوبليس الجديدة بالحى العاشر – المرحلة الخامسة والسادسة بمدينة الأمل مدينة نصر ) .



كما تشهد ضعف المياه عن مناطق (المنطقة الأولى والثانية بمدينة الأمل مدينة نصر – منطقة الاستثمار بالمقطم – زهراء المعادى) وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الاربعاء الموافق 24-7-2024 وحتى الساعة الثانية مساء يوم الخميس الموافق 25-7-2024 ولمدة 14 ســاعـة.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.



هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.