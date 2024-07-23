اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يوليو 2024 04:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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غارة إسرائيلية تقتل 6 فلسطينيين فى مخيم البريج بوسط قطاع غزة

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 04:25 م
غارة إسرائيلية تقتل 6 فلسطينيين فى مخيم البريج بوسط قطاع غزة غزة
وكالات

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استشهد 6 فلسطينيين فى غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة، الثلاثاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي بلغت 39090 شخصا.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ291 على القطاع إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 84 شهيدا و329 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39090 شهيدا و90147 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأهابت الوزارة "بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".

 
 






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