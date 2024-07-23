طبيب بايدن: تراجع أعراض فيروس كورونا عن الرئيس الأمريكى

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أعلن طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن أعراض فيروس كورونا التي يعاني منها بايدن تراجعت بشكل كلي تقريبا، وذلك بعد نحو 5 أيام من عزلة الرئيس الأمريكي وعمله عن بعد.

وأوضح الطبيب كيفن أوكونور في تصريحات - نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن بايدن جرعته العاشرة من عقار "باكسلوفيد"، موضحا أن الأعراض اختفت تماما تقريبا.



وأضاف أوكونور أن قياسات نبض بايدن وضغط الدم ومعدل التنفس ودرجة الحرارة ونسبة الأكسجين كلها "ممتازة"، مؤكدا أن الرئتين لا تزالان نظيفتين دون أي تأثر بالإصابة بفيروس كورونا.



وأكد أوكونور أن بايدن "يواصل أداء جميع واجباته الرئاسية" أثناء تواجده في منزله بمنطقة ريهوبوث، مشيرا إلى أنه يبقي البيت الأبيض على إطلاع دائم بالتغييرات التي تطرأ على حالة بايدن الصحية.



وكانت نتيجة اختبار بايدن إيجابية وتم تأكيد إصابته بكوفيد-19 أثناء مؤتمر حملته الانتخابية في لاس فيجاس، الأربعاء، الماضي، وتم عزله حينها في منزله بمنطقة ريهوبوث بولاية ديلاوير.



وخلال رابع أيام عزله بسبب كوفيد-19، أعلن بايدن عبر تغريدة على موقع "إكس"، أمس الأحد، انسحابه من السباق الانتخابي للرئاسة الأمريكية 2024، مؤيدا ترشح نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لتحل محله كمرشحة للرئاسة عن الحزب الديمقراطي.