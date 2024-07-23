ضبط وإعدام 4 أطنان أغذية وعصائر تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط ومكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات حملات مكثفة على مصانع الثلج والايس كريم ومصانع الأغذية المختلفة ومحال بيع العصائر وكذلك الباعة الجائلين وذلك للتاكد من وجود بيئة تصنيعية جيدة ووجود منتج عالى الجودة والتاكد من توافر الاشتراطات الصحية ووجود شهادات صحية لمتداولى الاغذية .

حيث تم المرور على 85 منشأة و50 منشاة تدار بدون ترخيص عدد 7منشاة بها خطرداهم على الصحة العامة ، و بناءا عليه تم تحرير 97محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة.

وتم ضبط 3.142 طن اغذية وزيوت مابين تالفة ومجهولة المصدر وتم اعدام 926 كيلو اغذية وعصائر متغيرة الخواص الطبيعيه وغير صالحة للاستهلاك الادمى وتم سحب عدد 26عينة اغذية للفحص بالمعامل المختصة

يأتى ذلك تحت اشراف الدكتورة جيهان الديب وكيل مديرية الصحة و الدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية والاشراف المباشر لمراقب عام الاغذية وفريق العمل بالادارة .