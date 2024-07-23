اليوم السابع
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ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه فى القليوبية

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 12:47 م
ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه فى القليوبية مخدرات - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابى مكون من (6 عناصر إجرامية لـ"5 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة المركز ، وبحوزتهم (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3000 قرص مخدر لعقار "ترامادول" –فرد خرطوش وعدد من الطلقات – 3 سلاح أبيض - 2 ميزان حساس).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,1 مليون جنيه تقريباً).







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