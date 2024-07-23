صعود 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "المنسوجات" بنسبة 1.9%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.9%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.5%، يليه قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.3%، 1.2%، على التوالي، وصعد قطاعا السياحة والترفيه، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%.

وقفزت قطاعات مواد البناء، والعقارات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والخدمات التعليمية بنسبة 0.7%، 0.6%، 0.5%، 0.4%، على الترتيب، وزاد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.2%.

فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.2%، وهبط قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.4%، وانخفض قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.2%، ونزل قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.993 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 994.1 مليون ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102.8 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 84.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.24%، والعرب على 8.18%، واستحوذت المؤسسات على 30.64% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.53%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 262 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 108.6 مليون جنيه، 21.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء 18.1 مليون جنيه، 375.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 29195 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 35836 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12615 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 6680 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 9603 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2787 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 6459 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1734 نقطة.