صحة سوهاج: ضبط 7 أطنان أرز منتهية الصلاحية قبل طرحها فى الأسواق

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، من ضبط ما يقرب من 7 أطنان أرز منتهي الصلاحية بمركز طما شمال المحافظة، وذلك ضمن جهود إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والحملات المتواصلة على جميع مراكز المحافظة، واستكمالاً للحملات الرقابية السابقة صرح بذلك الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأوضح محروس، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء عبد الفتاح نورالدين محافظ سوهاج، وتحت إشراف الدكتورة غاده أحمد مدير عام الطب الوقائي بسوهاج.

وكشفت مديرية الصحة والسكان بسوهاج، عن قيام مكتب مراقبة الاغذية بإدارة طما تحت إشراف الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بقيادة توفيق محمد رئيس مكتب أغذية طما، وأحمد البدري و علاء جابر، وأبوضيف أحمد مفتشي الأغذية بمكتب طما بالإشتراك مع مباحث التموين بشأن حملة مكبرة عقب ورود معلومة عن وجود كميات من الأرز منتهي الصلاحية بأحد الأماكن التابعة لمركز ومدينة طما.

وعلى الفور تحركت فرق التفتيش في حملة مكبرة على المكان المذكور، وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط ما يقرب من 7 طن من الأرز منتهي الصلاحية والمخزن بطريقة غير صحية قبل طرحها للجمهور وتقديمها للمواطنين، وتم ارسال المحاضر الى النيابة العامة لتأييد عملية الضبط وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالها.

ومن جانبه، أوضح دكتور أحمد محروس وكيل الوزارة ان حملات مراقبة الاغذية مستمرة على جميع مراكز المحافظة لضبط المخالفين وان صحة المواطن خط احمر، تأتى تلك الحملات تنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة وخطة إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج و جاري الإستمرار في الحملات لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين.