اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يوليو 2024 02:44 م
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شواطئ الغردقة تستقبل روادها الهاربين من ارتفاع درجات الحرارة.. مباشر

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 02:00 م
شواطئ الغردقة تستقبل روادها الهاربين من ارتفاع درجات الحرارة.. مباشر مدينة الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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بث تلفزيون اليوم السابع، اليوم فيديو مباشر من شاطئ النادى الاجتماعي فى مدينة الغردقة " شاطئ العائلات " والذى شهد اقبال كبير من المواطنين منذ ساعات الصباح الباكر، حيث وصل الاهالى للشواطئ هروبا من درجة الحرارة منذ الثامنة صباحا .

ويعتبر شاطئ العائلات أحد ثلاث شواطئ عامة بمدينة الغردقة تتبع لديوان عام المحافظة، هو أكثر الشواطئ إقبالا حيث يضم الكثير من معدلات الأمان التى يبحث عنها المواطنين لقضاء يوم مميز على شاطئ البحر.

تقدر قيمة تذكرة دخوله 50 جنيها للفرد، وكذلك يوجد بداخله عدد كبير من المنقذين وسيارة إسعاف متمركزة بشكل يومى داخل النادى، كذلك عدد كبير من رجال الأمن وكاميرات المراقبة المختلفة والموزعة على طول الشاطئ. 

ويستقبل شاطئ العائلات يوميا عدد كبير من الرحلات المنظمة من المحافظات المختلفة، مثل محافظات قنا والأقصر وأسوان وسوهاج، وكذلك يستقبل فى ساعات الصباح الباكر عدد من السياح المقيمين داخل الفنادق القريبة منه والتى ليست بالفنادق المقيمين فيها شواطئ.







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