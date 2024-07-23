سفارة مصر فى تشيلى تحتفل بالذكرى الـ 72 لثورة 23 يوليو

(أ ش أ)

أقام سفير مصر لدى تشيلى السفير ماهر المهدى، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو، وشارك فى الاحتفال مدير إدارة إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية التشيلية كارلوس كوران ليون Carlos Moran Leon .

وسلط السفير ماهر المهدي، في كلمته، الضوء على الإنجازات الكبيرة والتقدم الذي تشهده مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد على العلاقات المتميزة التي تجمع مصر وتشيلي والتنسيق الدائم في مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك كذلك في المحافل الدولية، ووجود فرص كبيرة وآفاق مفتوحة للتعاون بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الثلاثاء أن مدير إدارة إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية التشيلية أكد، في الكلمة التي ألقاها، على تميز العلاقات بين مصر وتشيلي واعتزاز التعاون والصداقة بين البلدين، مشيراً إلى أن مصر هي أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع تشيلي عام 1929.

وحضر الاحتفال عدد من السفراء والمسئولين بوزارة الخارجية التشيلية بالإضافة إلى ممثلين عن الشرطة والقوات المسلحة والبحرية التشيلية، وكبار المسئولين الحكوميين التشيليين والإعلاميين، والسفراء المعتمدين لدى تشيلي وممثلي مؤسسات الدولية، كذلك ممثلي الطوائف الدينية المختلفة وأبناء الجالية المصرية بتشيلي وأعضاء السفارة في تشيلي.