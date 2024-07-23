سفارة مصر فى الهند تحتفل بالذكرى الـ 72 لثورة 23 يوليو المجيدة

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أكد سفير مصر فى الهند وائل حامد، أن العلاقات بين البلدين تمتد منذ فترة ازدهار الحضارتين المصرية على ضفاف النيل والهندية على ضفاف نهر الإندوس، مروراً بالتقارب الكبير الذي شهدته العلاقات في مُنتصف القرن الماضي مع تحرر البلدين من الاستعمار وتأسيسهما لحركة عدم الانحياز، وصولًا إلى المرحلة الحالية التي بدأت بتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014، وهو نفس العام الذي شهد أيضاً تولي حكومة جديدة في الهند بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حيث تولي البلدان اهتمامًا كبيراً بدعم كافة أوجه العلاقات بينهما.

جاء ذلك خلال إقامة السفير حفل استقبال بمُناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 72 لثورة 23 يوليو المجيدة، بمُشاركة وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جايشانكر، وضيف شرف الحفل.

وألقى السفير المصري الضوء على ما شهده العام الماضي من تطورات إيجابية كبيرة في العلاقات المصرية الهندية، لا سيما على ضوء زيارة رئيس الجمهورية إلى نيودلهي في يناير 2023 للمُشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، وكذلك زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى القاهرة في يونيو 2023، حيثُ تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إضافةً إلى دعوة رئيس الجمهورية للمُشاركة في قمة مجموعة العشرين G20 في نيودلهي في سبتمبر 2023 خلال الرئاسة الهندية للمجموعة.

وأوضح السفير وائل حامد أن هذه التبادلات رفيعة المُستوى قد انعكست إيجابًا على دفع مُختلف أوجه ومجالات التعاون الثنائي بين القاهرة ونيودلهي، حيثُ شهدت العلاقات الاقتصادية بين الدولتين تطورات مُهمة في مُختلف القطاعات من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات المُتبادلة، وأضاف أن العلاقات الدفاعية تشهد أيضًا تطورًا ملحوظًا وتقاربًا واضحًا علي ضوء الزيارات المُتلاحقة بين الجانبين، وتعدُد التدريبات المُشتركة الثنائية ومُتعددة الأطراف.

وأشار إلى زيادة التعاون الثقافي والسياحي والتبادل الإنساني بين البلدين، والذي يعبر عنه تعاظم حركة السياحة وزيادة عدد الطلاب الدارسين في كلا الدولتين، وتدشين خط جديد لشركة مصر للطيران بين القاهرة ونيودلهي.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جايشانكر، وضيف شرف الحفل، أعرب في كلمته عن تهانيه لمصر بمناسبة عيدها القومي، مؤكدًا اعتزاز بلاده بعلاقاتها التاريخية الوطيدة وشراكتها الاستراتيجية مع مصر، واهتمام الهند بتعميق هذه العلاقات في مختلف المجالات.

وأثنى وزير الخارجية الهندي بشكلٍ خاص على عمق العلاقات في المجالين السياسي والأمني، مُشيراً إلى أن مُستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين يحمل العديد من الفرص الواعدة في مُختلف القطاعات والمجالات الاستثمارية والتجارية.

كما أعرب وزير خارجية الهند عن إعجابه بمعرض الصور الفوتوغرافية الذي أقامته السفارة على هامش الحفل لتوثيق مسيرة العلاقات بين البلدين منذ منتصف القرن الماضي.

وفي إطار تضافر جهود السفارة مع شركة مصر للطيران لتنشيط حركة السياحة الهندية إلى مصر، قدمت شركة مصر للطيران خلال الحفل تذاكر مجانية للسفر من نيودلهي إلى أية وجهة على شبكة خطوط الشركة، وذلك في قرعة فاز فيها مواطنون هنود.

وحضر الحفل عدد من كبار المسئولين الحكوميين الهنود وأعضاء السلك الدبلوماسي ومُمثلي وسائل الإعلام والمُجتمع المدني وكبار الشخصيات الهندية العامة.