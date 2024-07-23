رئيس وزراء باكستان يدين الهجوم الإسرائيلى على مدينة خان يونس

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أدان رئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف" الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية على مدينة "خان يونس" في قطاع غزة.

وقال شريف في بيان نقله راديو "باكستان" اليوم الثلاثاء، إن مثل هذا الهجوم العنيف يمثل إهانة للإنسانية، حيث لم يتم حتى منح اللاجئين الفلسطينيين فرصة لإخلاء مخيماتهم، مشيرا إلى أنه من الواضح أن القوات الإسرائيلية تتبع أجندة الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

وأضاف شريف أن الأمة الباكستانية تقف جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني، كما حث الأمم المتحدة على القيام بدورها في التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية.

وكانت القوات الإسرائيلية قد استهدفت المناطق الشرقية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة سواء بواسطة الصواريخ أو الطائرات المسيرة أو من خلال الاجتياح البري، مما أدى إلى استشهاد العشرات.