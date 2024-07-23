رئيس مدينة الأقصر يوجه بسرعة حل شكاوى المواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

عقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، فعاليات لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين، الذي يعقد بمقر مجلس مدينة الأقصر بشكل دوري أسبوعياً، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين، وضرورة إيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون.

وتم خلال اللقاء بحث عدد " 10 " طلبات وشكاوي مقدمة من قبل المواطنين حيث أكد الدكتور علي الشرابي على ضرورة سرعة الرد على كافة الشكاوى التي تم عرضها وتسهيل إجراءات حلها ورفع أي معاناة، مشيراً إلى أنه يتم الفحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين وإعطاء كل ذى حق حقه مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون.

فيما شهد ديوان عام محافظة الأقصر، انعقاد لقاء اليوم المفتوح الأسبوعى، بحضور محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة، ومحمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، ومديري الإدارات والمديريات المنوطة، حيث بحث السكرتير العام لمحافظة الأقصر، خلال لقاء المواطنين في اليوم المفتوح شكواهم بالتنسيق مع مسؤولي الجهات المختلفة، وأكد على أن لقاء اليوم المفتوح يعد جسر التواصل ما بين مسئولى الجهات المختلفة ولابد من إيجاد الحلول المناسبة لمشكلات المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، حيث يأتي ذلك في إطار حرص المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.